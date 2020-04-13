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Общество

14:07

Москвичам рассказали, почему детям до 14 лет не нужен спецпропуск

город общество

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко разъяснил, почему детям до 14 лет не нужен пропуск для передвижения по столице.

Он подчеркнул, что ребенок, не достигший 14-летнего возраста, может ходить по городу лишь в сопровождении родителей.

"Если они будут перемещаться, они должны сопровождаться родителями, родители должны сделать себе пропуска для этих целей", – подчеркнул Лысенко.

Также он рассказал, что по состоянию на 13:00 в Москве выдали уже более 885 тысячи пропусков. Лысенко подчеркнул, что 90% запросов оставили те, кому необходимо ездить на работу.

11 апреля Сергей Собянин объявил о введении в столице пропускной системы. Разрешение выдается для граждан в случае поездки на личном или общественном транспорте. Для передвижения пешком по району оформление пропуска не нужно.

С 15 апреля пропускная система начнет функционировать. Москвичей призвали оформлять разрешения лишь на портале мэра и правительства Москвы и избегать общения со злоумышленниками, предлагающими ложные пропуска.

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