Власти Москвы аннулируют спецпропуска организаций, работающих вопреки указу мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спецпропуск, полученный на организацию, которая закрыта по указу мэра Москвы до окончания режима повышенной готовности в связи с коронавирусом, будет аннулирован. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас ведется проверка выданных пропусков, понятно, что это может занять несколько дней, но если мы увидим, что был получен пропуск на организацию, которая не должна работать по указу мэра в настоящее время, то этот пропуск также будет аннулирован", – объяснил он.

Немерюк добавил, что москвичи, неправильно заполнившие свои данные при подаче запроса на спецпропуск через почту, получат уведомление о блокировке на email.

По его словам, ошибки могут быть в данных паспорта, в адресе, неправильно указан ИНН и так далее. "Все это проверяется и подлежит аннулированию", – отметил глава департамента торговли и услуг.

Спецпропуска начнут действовать в городе с 15 апреля. Их выдача москвичам началась 13 апреля. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

"Мосгорсправка": как оформить пропуск

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

В настоящее время в Москве уже оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.

Ранее сообщалось, что 900 тысяч цифровых пропусков аннулируют из-за некорректных данных.