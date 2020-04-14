В Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за сутки оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он рассказал, что по результатам первичных проверок специалистами аннулировано около 900 тысяч пропусков, которые содержали некорректные данные. Лысенко пояснил, что часто горожане присылали заявления с неправильно написанной фамилией и паспортными данными, а также допускали другие ошибки.

"Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. В случае если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной отвественности", – подчеркнул Лысенко.

Он призвал граждан оформлять пропуска только при острой необходимости и не делать их "просто так – для галочки". Руководитель департамента напомнил, что в столице действует режим самоизоляции, который необходимо соблюдать всем гражданам.

Сергей Собянин рассказал о введении пропускной системы 11 апреля. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

В понедельник, 13 апреля, в столице запустили сервер по выдаче разрешений на передвижение по городу. Полностью система пропусков начнет работать с 15 апреля. В общественном транспорте наличие разрешений на передвижение будут проверять контролеры.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

