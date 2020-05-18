Россияне должны будут соблюдать защитные меры от коронавируса и летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россиянам будет необходимо соблюдать защитные меры от коронавируса и летом, заявила в интервью телеканалу "Россия 24" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нам очень хочется надеяться, что произойдет какое-то чудо, какой-то возникнет неучтенный фактор и все проблемы решит. Но ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придется соблюдать те же правила, которые мы сегодня вынуждены соблюдать и соблюдаем, чтобы снизить риски заражения", – объяснила она.

Эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась только в небольшом количестве российских регионов, их не более семи, уточняла глава Роспотребнадзора. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что 27 регионов России готовы к постепенному смягчению режима ограничений.

Попова отмечала, что обсуждать смягчение режима самоизоляции можно после статистики, показывающей влияние майских праздников на распространение коронавируса. Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова добавила, что за последнюю неделю темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России упали на 23,4%.

Роспотребнадзор тем временем дал рекомендации по работе транспорта в условиях распространения коронавируса. Предполагаются контроль температуры сотрудников и пассажиров, маски, перчатки, антисептики и соблюдение дистанции. Загрузка самолетов не должна будет превышать 50%.

Привычные прогулки станут возможны только на третьем этапе снятия ограничений. То же касается открытия кинотеатров и других подобных заведений.