Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению экзаменов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роспотребнадзора подготовили методические рекомендации по проведению ЕГЭ и других экзаменов, сообщила руководитель ведомства Анна Попова.

"Как это организовать, мы уже написали, мы делали это вместе с министерством просвещения, и совместными усилиями документ уже есть. То есть дети и преподаватели безопасно могут поучаствовать, чтобы двигаться в своем образовательном процессе дальше", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Роспотребнадзора также отметила, что выпускные вечера пройдут дистанционно из-за эпидемиологической ситуации.

"Но, безусловно, наступит время, когда выпускники соберутся и отметят это как должно", – добавила Попова.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что в настоящий момент рассматриваются несколько вариантов сроков проведения ЕГЭ. В качестве самой ранней даты, когда будет организован итоговой экзамен, рассматривается 19 июня.

Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко отметил, что решение по новым датам проведения ЕГЭ будет принято в ближайшие дни.

