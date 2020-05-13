Минпросвещения планирует начать новый учебный год осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство просвещения России рассчитывает, что новый учебный год в учебных заведениях страны в этом году начнется осенью. Об этом говорится в Telegram-канале "Большая перемена РФ", который ведет пресс-служба ведомства.

"Минпросвещения держит на постоянном контроле вопросы планирования образовательного процесса, подготовки и сдачи в эксплуатацию образовательных учреждений к началу нового учебного года. Начало 2020–2021 учебного года по-прежнему планируется на осень", – говорится в сообщении.

Ранее в Минпросвещения заявили, что сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены на более поздний срок. Отмечалось, что экзамены будут проводить только для учащихся, которые после окончания школы планируют поступать в вуз. Им нужно будет сдать два экзамена по выбору.

Кроме того, были отменены экзамены для девятиклассников по русскому языку и математике, а их итоговые оценки будут сформированы на основании годовых.

Сергей Собянин заявлял, что в Москве дистанционное обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет проводиться до 31 мая. Для учеников 1–8-х и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок.

