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Мэр Москвы

16:26

Дистанционное обучение учащихся старших классов продлевается до 31 мая

мэр Москвы Сергей Собянин образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дистанционное обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет проводиться до 31 мая, сообщил Сергей Собянин.

Как написал мэр в своем блоге, о формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно после решения министерства просвещения РФ.

Для учеников 1–8-х и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок. Уроки проводятся для обобщения и повторения пройденного материала. Годовые оценки школьникам должны выставить 15 мая.

Министерство науки и высшего образования РФ пока не планирует переносить начало нового учебного года в вузах из-за коронавируса. Последним днем приема документов на бюджет станет 10 августа, а уже на 19-е число запланирована первая волна зачисления. Вторая завершится 24 августа.

В министерстве просвещения РФ заявили, что власти рассматривают возможность переноса ЕГЭ. Решение по этому вопросу будет принято после 12 мая.

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