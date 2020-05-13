Обязательные экзамены по русскому языку и математике отменят для 9-х классов

13:26
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Для учащихся 9-х классов отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике. С таким заявлением выступили в Минпросвещения РФ.
"Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике", – говорится в сообщении.
Уточняется, что итоговые оценки будут выставлены на основании годовых.
Также стало известно о корректировке сроков сдачи единого государственного экзамена. Они будут перенесены с 8 июня на более поздний период, заявили в Минпросвещения.
Дата проведения экзамена для 11-классников еще уточняется. Также отмечается, что ЕГЭ будут проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август – сентябрь. Мэр Москвы Сергей Собянин выступал за упрощение госэкзамена в этом году из-за перехода на удаленный формат образования.
Кроме того, он заявлял, что обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет осуществляться в дистанционном формате до 31 мая. Ученики 1–8-х и 10-х классов будут продолжать учиться в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок. При этом годовые оценки должны выставить 15 мая.
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