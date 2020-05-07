Эксперты рассказали, чем может обернуться перенос ЕГЭ и ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что принимать решения, связанные с переносом ОГЭ и ЕГЭ, еще рано. Отсутствие итоговых оценок и баллов у будущих абитуриентов повлияет на сроки приемной кампании, сообщает газета "Известия".

"Министр просвещения сделал заявление, что окончательно сроки ЕГЭ могут быть скорректированы. Это логично: мы поймем, какая эпидемиологическая ситуация складывается, и, если мы наконец-то выйдем на плато, смысла переносить экзамены на август не будет," – рассказала Гумерова.

6 мая стало известно, что министерство науки и высшего образования РФ не планирует переносить начало нового учебного года в вузах из-за COVID-19. Ожидается, что последним днем приема документов на бюджет станет 10 августа.

Директор московского центра образования № 109 Евгений Ямбург обратил внимание, что школы готовы к любому сценарию и изменениям. "Понадобится – будем в июле принимать экзамены, вплоть до сентября. Никто детей подводить не будет", – отметил Ямбург.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец добавила, что родители выпускников обеспокоены отсутствием каникул у их детей.

"Важны не каникулы. И учителя могут остаться без отпусков – мы готовы к этому", – подчеркнула Волынец. По ее словам, для выпускников 2020 года важна их будущая карьера, поступление в высшие учебные учреждения.

В свою очередь, член комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин допустил, что ЕГЭ в этом году можно отменить.

"Конечно, можно передвинуть госэкзамен до августа. Но в этом случае одиннадцатиклассники фактически лишаются каникул, а педагоги – отпусков," – заметил парламентарий.

Для вузов действует приказ министерства от 3 апреля, отводящий на прием в университеты 23 дня.

Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность переноса ЕГЭ.