Выпускники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что выпускникам необходимо сдать два ЕГЭ по выбору для поступления в высшие учебные заведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью чиновника телеканалу "Россия-24".

"Те выпускники 11-х классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, – им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые необходимо выпускнику школы выбрать <…> исходя из того, на какой факультет и в какой университет он поступает", – заявил Глушко.

В министерстве просвещения ранее скорректировали сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году. Сейчас тестирование перенесено с 8 июня на более поздний период, однако точная новая дата станет известна позднее.

Что касается ОГЭ для девятиклассников, то его полностью отменили. Итоговые оценки будут выставлены на основании годовых отметок.

