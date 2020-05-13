Рособрнадзор рассматривает возможность провести ЕГЭ до конца июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рособрнадзор рассматривает возможность проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до конца июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы ведомства Анзора Музаева.

"Мы правительству предложили еще около шести вариантов. Сегодня, видимо, рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня", – подчеркнул Музаев.

Он добавил, что на данный момент власти регионов опрашиваются на предмет готовности к проведению процедуры до конца первого месяца лета.

Ранее в Минпросвещения заявили, что сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Отмечалось, что экзамены будут проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз.

При этом обязательные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для 9-х классов было решено отменить. Итоговые оценки выставят на основании годовых.

Сергей Собянин также заявлял, что в Москве дистанционное обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет проводиться до 31 мая. Для учеников 1–8-х и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок.

