Рособрнадзор рассматривает возможность провести ЕГЭ до конца июня

14:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до конца июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы ведомства Анзора Музаева.
"Мы правительству предложили еще около шести вариантов. Сегодня, видимо, рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня", – подчеркнул Музаев.
Он добавил, что на данный момент власти регионов опрашиваются на предмет готовности к проведению процедуры до конца первого месяца лета.
Ранее в Минпросвещения заявили, что сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Отмечалось, что экзамены будут проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз.
При этом обязательные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для 9-х классов было решено отменить. Итоговые оценки выставят на основании годовых.
Сергей Собянин также заявлял, что в Москве дистанционное обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет проводиться до 31 мая. Для учеников 1–8-х и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок.
Столичные школьники будут доучиваться дистационно
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: