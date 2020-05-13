Минпросвещения рекомендовало школам установить дистанцию между учениками в классе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство просвещения РФ рекомендовало школам установить дистанцию между учениками и преподавателями, которые находятся в классе. Речь идет о расстоянии не менее 1,5 метра, передает ТАСС заявление ведомства.

"Нет необходимости сокращать до минимума количество человек в стенах образовательных организаций, включая школьников, обучающихся и находящихся в одном помещении", – рассказали в ведомстве.

Особые меры требуются на фоне ситуации с коронавирусом.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 4 миллионов случаев заражения COVID-19, более 283 тысяч человек скончалось.

В России выявлен 242 271 случай COVID-19, вылечились 48 003 человека, скончались 2 212.

Также стало известно, что обязательные экзамены по русскому языку и математике отменят для 9-х классов.

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