Минобрнауки рекомендовало вузам не повышать в этом году стоимость обучения

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Минобрнауки рекомендовало университетам не поднимать цены на обучение выше уровня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на министра Валерия Фалькова.

"Мы считаем это наиболее рациональным решением, которое позволяет защитить интересы всех сторон образовательного процесса", – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также Фальков отметил, что в этом году принципиально важно провести прием в вузы на основе результатов ЕГЭ и начать год в сентябре.

Как сообщили в Минпросвещения, сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Дата проведения экзамена для 11-классников еще уточняется. Также отмечается, что ЕГЭ будут проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз. ОГЭ по русскому языку и математике для 9-х классов решено отменить. Итоговые оценки выставят на основании годовых.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август – сентябрь. Мэр Москвы предлагал упростить его в этом году из-за перехода на удаленный формат образования.

Сергей Собянин также заявил, что в Москве дистанционное обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет проводиться до 31 мая. Для учеников 1–8-х и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок. Годовые оценки должны выставить 15 мая.

В вузах РФ режим дистанционного обучения тоже продлен до 31 мая. Сохраняются режим закрытых дверей в вузах Минобрнауки и запрет на посещение зданий вузов обучающимися до отдельного приказа. Студенты учатся дистанционно.