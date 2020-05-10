Минпросвещения РФ готовится начать новый учебный год очно

11:35
Замминистра просвещения рассказал, когда начнется учебный год
Учебный год в России должен начаться 1 сентября в очном формате, заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, живое общение с учителем и другими учениками незаменимо на данный момент. "Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября", – подчеркнул Глушко.
Он уточнил, что только 15% школ страны готовы вести уроки полностью дистанционно. Кроме того, у порядка 700 тысяч детей отсутствуют компьютер или гаджеты для этого.
Сейчас власти рассматривают возможность переноса ЕГЭ. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что окончательное решение примут не раньше 12 мая. В настоящий момент итоговые экзамены планируют проводить 8 июня.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август – сентябрь. Мэр Москвы предлагал упростить его в этом году из-за перехода на удаленный формат образования.
Сергей Собянин также заявил, что дистанционное обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет проводиться до 31 мая. Для учеников 1–8-х и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок. Годовые оценки должны выставить 15 мая.
В вузах РФ режим дистанционного обучения тоже продлен до 31 мая. Сохраняются режим закрытых дверей в вузах Минобрнауки и запрет на посещение зданий вузов обучающимися до отдельного приказа. Занятия продолжатся дистанционно. Вузам, неподведомственным министерству, даны рекомендации установить тот же режим.
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