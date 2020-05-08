Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Режим дистанционного обучения в вузах России, введенный из-за ситуации с коронавирусом, продлен до 31 мая. Приказ опубликован на официальном сайте Минобрнауки.

Документ сохраняет режим закрытых дверей в вузах министерства и запрет на посещение зданий вузов обучающимися до отдельного приказа. Занятия продолжатся дистанционно. Вузам, неподведомственным Минобрнауки, даны рекомендации установить тот же режим посещения и занятий.

Сейчас рассматривается вариант переноса ЕГЭ. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что окончательное решение примут не раньше 12 мая. В настоящий момент итоговые экзамены планируют проводить 8 июня.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август – сентябрь. Сергей Собянин предлагал упростить его в 2020 году из-за перехода на удаленный формат образования.

Мэр Москвы также заявил, что дистанционное обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет проводиться до 31 мая. Для учеников 1–8-х и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок. Уроки проводятся для обобщения и повторения пройденного материала. Годовые оценки должны выставить 15 мая.