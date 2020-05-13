Онищенко прокомментировал перенос ЕГЭ

15:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал перенос сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), передает RT.
Депутат согласился с решением Минпросвещения о переносе экзаменов с 8 июня на более поздний срок. По его словам, в зависимости от переноса ЕГЭ придется также корректировать сроки по приему абитуриентов в вузы.
"Конечно, его нужно переносить, это очевидно... В зависимости от того, насколько критичным будет перенос, еще придется переносить и прием в вузы. Нужно определить эту критическую точку", – заявил Онищенко.
При этом парламентарий выразил уверенность, что в дальнейшем образовательным учреждениям получится уложиться в сроки для нормального функционирования учебного процесса.
Ранее в Минпросвещения заявили, что сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены. Отмечалось, что экзамены будут проводить только для учащихся, которые после окончания школы планируют поступать в вуз.
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, заявил, что ведомство рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня.
Обязательные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для 9-х классов было решено отменить. Итоговые оценки выставят на основании годовых.
Сергей Собянин также заявлял, что в Москве дистанционное обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет проводиться до 31 мая. Для учеников 1–8-х и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок.
Столичные школьники будут доучиваться дистационно
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