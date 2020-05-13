Онищенко прокомментировал перенос ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал перенос сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), передает RT.

Депутат согласился с решением Минпросвещения о переносе экзаменов с 8 июня на более поздний срок. По его словам, в зависимости от переноса ЕГЭ придется также корректировать сроки по приему абитуриентов в вузы.

"Конечно, его нужно переносить, это очевидно... В зависимости от того, насколько критичным будет перенос, еще придется переносить и прием в вузы. Нужно определить эту критическую точку", – заявил Онищенко.

При этом парламентарий выразил уверенность, что в дальнейшем образовательным учреждениям получится уложиться в сроки для нормального функционирования учебного процесса.

Ранее в Минпросвещения заявили, что сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены. Отмечалось, что экзамены будут проводить только для учащихся, которые после окончания школы планируют поступать в вуз.

Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, заявил, что ведомство рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня.

Обязательные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для 9-х классов было решено отменить. Итоговые оценки выставят на основании годовых.

Сергей Собянин также заявлял, что в Москве дистанционное обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет проводиться до 31 мая. Для учеников 1–8-х и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок.

