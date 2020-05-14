В Рособрнадзоре назвали возможную дату начала ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор рассматривает варианты проведения единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки", – указали в Рособрнадзоре.

Представители ведомства уточнили, что окончательная дата будет установлена на основе данных о развитии эпидемиологической обстановки в Российской Федерации.

О переносе ЕГЭ сообщили 13 мая в Минпросвещения. В ведомстве объяснили, что экзамены передвинуты с 8 июня на более поздний период.

Позже Министерство науки и высшего образования РФ объявило, что не рассматривало вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена до двух. О подобной возможности ранее заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.