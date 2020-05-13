Названы предполагаемые даты перенесенного ЕГЭ

13 мая, 20:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев указал сроки, в которые могут провести ЕГЭ-2020, передает ТАСС.
Руководитель агентства предложил провести экзамен либо в период с 4 по 25 августа, либо в период с 11 по 31 августа.
"Рособрнадзором предложено рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года в период с 4.08.2020 по 25.08.2020 или с 11.08.2020 по 31.08.2020", – указано в письме, подписанном Музаевым.
Он добавил, что проведение итогового экзамена в июле не считается целесообразным в связи с вероятностью сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России.
Ранее Минпросвещения РФ объявило о переносе сроков проведения ЕГЭ с 8 июня на более позднее время. Сдача итогового экзамена предусмотрена для тех, кто планирует поступать в вузы.
Музаев сообщал, что ЕГЭ возможно провести до конца июня. Кроме того, по его словам, Рособрнадзор предложил еще шесть вариантов организации итогового экзамена.
Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новые даты проведения ЕГЭ объявят в ближайшие дни. В настоящее время ведомством ведется работа по изучению ситуации с коронавирусом.
В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок
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