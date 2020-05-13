Минобрнауки считает целесообразным провести ЕГЭ дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минобрнауки считает целесообразным провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году в дистанционном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его (ЕГЭ. – Прим. ред.) проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами", – заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

Ранее в Минпросвещения заявили, что сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены на более поздний срок. Отмечалось, что экзамены будут проводить только для учащихся, которые после окончания школы планируют поступать в вуз. Им нужно будет сдать два экзамена по выбору.

Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, заявил, что ведомство рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня. Он сообщил, что в правительство направлено около шести вариантов организации итогового экзамена.

Кроме того, были отменены экзамены для девятиклассников по русскому языку и математике, а их итоговые оценки будут сформированы на основании годовых.

Сергей Собянин заявлял, что в Москве дистанционное обучение для учащихся 9-х и 11-х классов будет проводиться до 31 мая. Для учеников 1–8-х и 10-х классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения, без домашнего задания и оценок.

