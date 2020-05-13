Минобрнауки не рассматривало вопрос о сокращении количества предметов ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство науки и высшего образования РФ не рассматривало вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) до двух. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вопрос о сокращении количества предметов ЕГЭ до двух Минобрнауки России не рассматривало. Что касается проведения ЕГЭ в дистанционном формате, то такой вариант не исключается для маломобильных групп населения", – заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что решение о формате и сроках проведения экзаменов определяет Рособрнадзор совместно с министерством просвещения.

При этом в Минобрнауки уточнили, что для них и высших учебных заведений принципиально важно принять в 2020 году абитуриентов по результатам ЕГЭ.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил провести экзамен либо в период с 4 по 25 августа, либо в период с 11 по 31 августа. Он добавил, что проведение итогового экзамена в июле не считается целесообразным в связи с вероятностью сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России.

13 мая Минпросвещения РФ объявило о переносе сроков проведения ЕГЭ с 8 июня на более позднее время. Сдача итогового экзамена предусмотрена для тех, кто планирует поступать в вузы.

Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новые даты проведения ЕГЭ объявят в ближайшие дни. В настоящее время ведомством ведется работа по изучению ситуации с коронавирусом.

