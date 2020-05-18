Опасность распространения COVID остается по всей стране – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации, сообщил Владимир Путин на встрече с руководством и общественностью Дагестана.
Совещание проходило в режиме видеоконференции. Президент добавил, что в Дагестане фиксируются новые случаи выявления болезни и ее тяжелых осложнений.
Российский лидер поручил МЧС провести масштабную санитарную обработку общественных мест в республике. Также в Дагестане поручили развернуть строительство нового медицинского центра.
Ранее Владимир Путин отметил, что все изменения, связанные с постепенным снятием ограничений, должны быть согласованы с главным санитарным врачом региона. Он подчеркнул, что решения должны исходить из конкретной эпидемиологической обстановки на территории субъекта.
В Ростовской области с 15 мая начали работу постоянно действующие ярмарки продовольственных товаров. Кроме того, было возобновлено оказание государственных и муниципальных услуг в МФЦ по предварительной записи. Режим самоизоляции решили ослабить и в Крыму с 18 мая. Так, вместо жестких предписаний, регламентирующих выход из дома, появятся аналогичные рекомендации. Кроме того, ряд отраслей смогут перезапустить производство.
В Москве с 12 мая также разрешили возобновить работу строительным и промышленным предприятиям. В то же время глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что говорить о смягчении режима самоизоляции в столице преждевременно. Аналогичные меры были приняты и в Московской области с 18 мая.
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