Собянин рассказал про "свет в конце тоннеля" в борьбе с коронавирусом

18:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что последующее снятие ограничений в столице зависит от горожан. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается света в конце тоннеля, то этот свет будет зависеть от того, насколько мы все вместе энергично и ответственно будем подходить к тем требованиям, которые предъявляет жизнь", – поделился Собянин. По словам мэра, от ответственности жителей города зависит дальнейшее развитие ситуации.
Также мэр столицы объявил о массовом тестировании москвичей на антитела к коронавирусной инфекции. Отмечается, что для тестирования власти Москвы установили автоматические анализаторы крови.
В Москве начал действовать обязательный масочный режим
За минувшие сутки в Москве подтвердили 4 712 новых случаев коронавируса. В результате общее число выявленных случаев составило 130 716. В России за сутки выявили 9 974 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в РФ выявили 252 245 случаев COVID-19, вылечились 53 530 человек, скончались 2 305.
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