Собянин рассказал про "свет в конце тоннеля" в борьбе с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что последующее снятие ограничений в столице зависит от горожан. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается света в конце тоннеля, то этот свет будет зависеть от того, насколько мы все вместе энергично и ответственно будем подходить к тем требованиям, которые предъявляет жизнь", – поделился Собянин. По словам мэра, от ответственности жителей города зависит дальнейшее развитие ситуации.

Также мэр столицы объявил о массовом тестировании москвичей на антитела к коронавирусной инфекции. Отмечается, что для тестирования власти Москвы установили автоматические анализаторы крови.



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