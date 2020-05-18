Темп заболеваемости новым коронавирусом в России снизился на 23,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Темпы прироста заболеваемости новым коронавирусом в России упали на 23,4% за последнюю неделю. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, в абсолютных цифрах это прирост на 8 926 случаев, сообщает Агентство "Москва".
"Темпы прироста по Московскому региону в целом снизились за эту неделю на 42,6%. По Москве они снизились на 47,5% и по Московской области – на 14,6%", – сказала Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Она добавила, что в регионах продолжается рост заболеваемости, однако гиперпотенциального роста за последние сутки не отмечено.
"За эту неделю пока в субъектах Российской Федерации мы наблюдаем увеличение темпов прироста на 8,1%. Хочу сказать, что за последние сутки у нас не выявлено регионов страны, где был бы гиперпотенциальный рост заболеваемости", – заключила зампредседателя правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что 27 регионов страны готовы к постепенному смягчению режима ограничений. Он обратил внимание, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ удалось остановить. Эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась только в небольшом количестве российских регионов, их не более семи, уточняла глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Устойчивость тенденции к снижению заболеваемости, которая фиксируется в стране в последние дни, зависит от соблюдения гражданами режима самоизоляции на майских праздниках, объяснила она. Привычные прогулки будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений, то же касается открытия кинотеатров и других подобных заведений, говорится в рекомендациях ведомства.
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