Больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с COVID-19 – Голикова

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. С таким заявлением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что на сегодняшний день уровень летальных исходов пациентов с COVID-19 в 7 раз ниже показателей по всему миру в целом. При этом Голикова уточнила, что смертность является принципиально другим показателем, поскольку эти данные рассчитываются на население.

"У нас достаточно большой тариф по лечению COVID. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID", – заявила вице-премьер в эфире телеканала "Россия 1".

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 709 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего на сегодняшний день в стране выявлено 281 752 случая COVID-19 в 85 регионах.