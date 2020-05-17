В РФ подтверждено 9 709 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявили 9 709 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. При этом в 4 116 выявленных случаях клинических проявлений не было.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 3 855. В Московской области выявили 907 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 451, в Нижегородской области – 281, в Свердловской области – 160, в Саратовской области – 121, в Ханты-Мансийском АО – 118, в Ростовской области – 115.

В Красноярском крае обнаружили 114 случаев COVID-19, в Ульяновской области – 101, в Брянской и Челябинской областях, Ставропольском крае и Башкортостане по 98 выявленных случаев, в Калужской, Тульской и Ярославской областях и Чувашии – по 97. В Краснодарском крае обнаружили 95 новых случаев, в Дагестане и Ямало-Ненецком АО – по 91 случаю, в Рязанской области – 86, в Татарстане – 84, в Тамбовской области – 83.

Во Владимирской и Курской областях выявлено по 81 случаю, в Северной Осетии – 74, в Белгородской области – 73, в Приморском крае – 71, в Новосибирской области – 70, в Ленинградской области и Кабардино-Балкарской Республике – по 69, в Орловской области – 68.

В Волгоградской и Самарской областях коронавирус подтвержден у 65 человек в каждом регионе, в Пензенской области – у 60, в Омской области – у 58, в Марий Эл – у 54, в Ивановской и Липецкой областях выявлено по 53 случая, в Адыгее и Липецкой области – по 51, в Архангельской области – 50, в Хабаровске – 47, в Астраханской области – 45, в Смоленской области – 44, в Якутии – 43, в Алтайском крае – 40.

В Воронежской области и Калмыкии выявлено по 38 случаев, в Ингушетии – 37, в Калининградской области – 36, в Оренбургской области – 35, в Кировской области – 33, в Вологодской, Новгородской и Тюменской областях – по 33, в Мордовии – 28.

В Бурятии и Иркутской области зафиксировано по 27 случаев, в Тверской области – 26, в Чечне – 25, в Забайкалье – 24, в Хакасии – 23, в республике Коми и Томской области – по 20, в Псковской области и Карачаево-Черкесской Республике – по 19, в Костромской области и Тыве – по 17, в Камчатской крае – 16.

В Удмуртской Республике, Кемеровской области и Крыму выявлено по 14 новых случаев, в Карелии – 13, в Магадане – 12, в Мурманской и Амурской областях – по 10, на Чукотке – 9, на Алтае – 6, в Еврейском АО – 5, в Севастополе – 3, в Ненецком АО, Курганской и Сахалинской областях – по 2 случая.

Итого в России зарегистрировано 281 752 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, что на 3,6% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 94 человека. За весь период скончались 2 631 человек. С начала эпидемии из больниц выписали 67 373 пациента.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что до 21–22 мая говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве рано. По его словам, ослабление домашнего режима в столице может стать допустимым с середины следующей недели.

Ограничительные меры в столице продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

При этом с 12 мая в городе возобновилась работа предприятий промышленности и строительства.