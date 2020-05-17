Более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице подтверждено 3 855 новых случаев коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 42,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 33%.

Около 10,6% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, причем около 5,7% из них старше 80 лет. Еще 8,2% из числа заболевших – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей. Общее число выявленных заболевших в Москве составляет 142 824 человека. В РФ зарегистрировано 281 752 случая коронавирусной инфекции.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что любой москвич сможет через 2–3 недели оформить электронную запись для прохождения бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу. По его словам, ежесуточно в Москве проводится 50 тысяч исследований на коронавирус. Он назвал этот показатель "огромным" и отметил, что тестируются коллективы и отдельные граждане.

Москва с 15 мая запустила масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. Сдача крови проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать очередей в медицинских учреждениях и не допустить распространения COVID-19.

Для тестирования на антитела к COVID-19 приглашаются каждые три дня порядка 70 тысяч москвичей. Подобный метод тестирования позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса, граждан с легкой и средней тяжестью течения заболевания, а также тех лиц, у которых есть иммунитет.

