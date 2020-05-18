Рост заболеваемости коронавирусом в РФ удалось остановить – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России отмечается положительная динамика роста заболеваемости COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается непростой. Но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам динамика позитивная", – сказал он.
Премьер добавил, что все больше россиян выздоравливают.
"Свою роль, безусловно, сыграл режим строгой самоизоляции, он позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, как это было в ряде зарубежных стран", – сказал Мишустин.
По его словам, согласно показателям ежедневного мониторинга, 27 регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введенных для предотвращения распространения COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом по всей России стабилизировалась. При этом она подчеркнула, что соблюдать профилактические меры россиянам придется еще и летом, чтобы не допустить нового прироста числа заболевших.
Попова отметила, что ограничительные меры из-за коронавируса власти не будут ужесточать, если граждане будут соблюдать все предписанные правила. Она подчеркнула, что большая часть населения не переболела вирусом, а это значит, что они ответственно подошли к правилам.
Люди с какой группой крови наиболее подвержены заболеванию COVID-19
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