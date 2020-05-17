Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом по всей России стабилизировалась. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы остановили рост на сегодняшний день. <...> День ко дню практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране", – заявила Попова.

При этом она подчеркнула, что соблюдать профилактические меры россиянам придется еще и летом, чтобы не допустить нового прироста числа заболевших.

Попова отметила, что ограничительные меры из-за коронавируса власти не будут ужесточать, если горожане будут соблюдать все предписанные правила. Она подчеркнула, что большая часть населения не переболела вирусом, а это значит, что они ответственно подошли к правилам. Она призвала всех и дальше придерживаться их.

"И если мы научимся соблюдать это постоянно, научимся не делать каких-то исключений – я сегодня в маске, перчатках, а завтра ничего – нет, не ничего. Вот когда мы к этому привыкнем, тогда можно быть уверенным, что нам не придется ужесточать меры", – сказала Попова.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что до 21–22 мая говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве рано. По его словам, ослабление домашнего режима в столице может стать допустимым с середины следующей недели.

Ограничительные меры в столице продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

При этом с 12 мая в городе возобновилась работа предприятий промышленности и строительства.

В России за последние сутки выявили 9 709 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 3 855. Всего в России зарегистрировано 281 752 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

