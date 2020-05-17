В России представили модели пика заболеваемости COVID-19

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
В России создали две прогнозные модели по заболеваемости COVID-19 в регионах, передает РБК.
Модели разработали компания-разработчик аналитических продуктов Megaputer Intelligence и Уфимский авиационный университет (УГАТУ) с Башкирским медицинским университетом (БГМУ).
В Megaputer Intelligence провели собственное исследование, в ходе которого пришли к выводу, что центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также дальневосточные регионы уже вышли на максимальные показатели заболеваемости.
В Москве, по данным аналитиков, пиковое значение ежедневного прироста новых случаев было зарегистрировано 6 мая, в области – 12 мая. При этом ученые считают, что исходя из пессимистического прогноза, пик заболеваемости в Москву вернется 26 мая. По их мнению, в этот день может быть зарегистрировано 6,2 тысячи новых случаев.
В компании пояснили, что прогноз формируется из официальных данных с сочетанием алгоритма машинного обучения и предиктивного анализа. Система учитывает распределение заражений между регионами, а также строгость карантинных мер в том или ином субъекте.
При этом в университетах УГАТУ и БГУ считают, что пик заболеваемости для России уже был 8–9 мая. Руководитель проектного офиса в части математического моделирования и прогнозирования (УГАТУ) Ирина Лакман подчеркнула, что в регионах России наблюдаются общие закономерности в развитии эпидемии.
Ранее ученые из Сингапура поменяли прогноз окончания пандемии коронавируса в России в сторону увеличения. Эпидемия в стране может закончиться 8 сентября, считают ученые. В прошлый раз прогноз сдвинули вперед на 24 августа.
Даты могут корректироваться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, объясняют авторы модели. Они также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.
За последние сутки в России выявили 9 709 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В РФ всего зарегистрировано 281 752 случая коронавирусной инфекции.
В Москве подтверждено 3 855 новых случаев COVID-19
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