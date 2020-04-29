Ученый сравнил смертность от коронавируса и свиного гриппа

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Заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, профессор Андрей Шульдяков провел исследование, в рамках которого сравнил уровень смертности от коронавирусной инфекции и свиного гриппа.

"Мы переживаем не первую вспышку воздушно-капельной инфекции, и у нас в 2009 году была вспышка свиного гриппа. Соотнося количество больных в отделениях реанимации на тот момент и на современный, – конечно, эти вещи несопоставимы", – приводит РИА Новости его слова.

Ученый пришел к выводу, что COVID-19 в настоящее время уносит жизни людей чаще.

Шульдяков пояснил, что каждый второй пациент в США, Израиле и других странах с высокоразвитой медициной, подключенный к аппаратам искусственной вентиляции легких, через какое-то время умирает.

"Поскольку у нас по стране и в Москве значительное количество пациентов на искусственной вентиляции, то надо понимать, что, к сожалению, от этой болезни умирают существенно чаще, чем от птичьего гриппа, от свиного гриппа", – резюмировал специалист.

При этом профессор отметил, что предпринятые в России ограничения по коронавирусу оправданны и принесли положительные результаты. По его словам, без принятия соответствующих решений было бы зафиксировано больше летальных случаев.

Ранее Росстат опубликовал данные по смертности от новообразований. Так, в 2019 году в связи с возникновением доброкачественных и злокачественных опухолей скончались 295,5 тысячи россиян.