Ученый дал прогноз по динамике смертности от коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия приблизится к показателям Китая по числу летальных случаев от коронавирусной инфекции при условии, что общее число зараженных превысит 200 тысяч, заявил старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов. Об этом сообщает газета "Известия".

"Общее число зафиксированных случаев заражения к этому моменту должно будет превысить 200 тысяч", – подчеркнул Каримов.

Отмечается, что любые расчеты по летальным исходам от коронавируса могут быть лишь приблизительными из-за разнородности эпидемической ситуации в регионах страны.

Как рассказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн, в России об окончании эпидемии COVID-19 можно будет говорить только тогда, когда в день не будет зафиксировано более ста случаев заболевания.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила ранее, что столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей. Она выразила надежду на то, что число доноров плазмы увеличится, благодаря чему появится возможность роста числа выздоровевших.