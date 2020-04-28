Эксперт назвал критерий завершения пандемии в России

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В России об окончании пандемии COVID-19 можно будет говорить только тогда, когда в день не будет зафиксировано более ста случаев заболевания, заявил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

"А пока у нас это измеряется тысячами, то, конечно, эпидемия продолжается. Но если после наших 6 тысяч будет более стабильно в районе 3–4, это уже, конечно, падение. А так, чтобы считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, это не больше ста новых выявленных случаев в сутки", – приводит слова Альтштейна РИА Новости.

По актуальным данным, за последние сутки в России выявлено 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек не имелось симптомов болезни. Всего на территории страны зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала ранее, что столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей. Она выразила надежду на то, что число доноров плазмы увеличится, благодаря чему появится возможность роста числа выздоровевших.