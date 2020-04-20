Вирусолог рассказал о причинах бессимптомного течения заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вирусолог Александр Бутенко рассказал, в чем отличие бессимптомных носителей коронавируса от остальных зараженных, передает РИА Новости.

В первую очередь он объяснил причину подобного развития событий после инфицирования. Бутенко отметил, что организм не воспринимает коронавирус вследствие определенных генетических предрасположенностей.

Кроме того, бессимптомное течение заражения может быть вызвано тем, что в организм человека попала незначительная доза вируса. Это в свою очередь зависит от размера полученных частиц, а также от того, как человек подхватил инфекцию.

Бутенко предупредил, что бессимптомное течение коронавируса не означает, что человек не может быть переносчиком или заразить остальных.

Ранее главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева отметила, что бессимптомное течение COVID-19 крайне маловероятно среди пожилых людей. В то же время, по словам специалиста, опасность для представителей старшего поколения заключается в контакте с человеком, который даже не подозревает, что заражен коронавирусом.

18 апреля руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что бессимптомно заражение COVID-19 проходит у 60% москвичей. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова приводила статистику по всей России, подчеркивая, что отсутствие симптомов заболевания обнаружили у 45-50% зараженных коронавирусом.

За последние сутки в России зафиксировали 4268 эпизода инфицирования COVID-19. В 1935 случаях у зараженных не было клинических проявлений заболевания.