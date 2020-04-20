В Минздраве рассказали об опасностях бессимптомного коронавируса для пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева заявила, что у пожилых людей крайне низкая вероятность быть бессимптомными носителями коронавируса.
"Бессимптомное течение болезни – это у молодых людей и у детей. Чем старше человек, тем больше у него симптомов, тем тяжелее протекает у него заболевание", – заявила Ткачева в беседе с Москвой 24.
Гериатр добавила, что основная опасность бессимптомной инфекции для пожилого человека – это его контакт с носителем вируса, который даже не подозревает о том, что заражен COVID-19. "Подходят с виду здоровые люди, но на деле – с бессимптомным течением болезни, и заражают дедушку или бабушку. У них уже это заболевание течет очень тяжело. И если носитель даже не заметит болезни, то для пожилого закончиться все может очень плохо", – заключила Ткачева.
За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, которые заразились коронавирусом. У 1 935 пациентов не обнаружили клинических проявлений инфекции. При этом в России более 700 пациентов с COVID-19 находится в тяжелом состоянии.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции сигнализирует о необходимости модернизации в области здравоохранения в РФ. Он уточнил, что отечественные медработники учитывают опыт зарубежных коллег и готовы совершенствовать механизмы реагирования.
Число поступлений тяжелых пациентов с COVID-19 сократилось в Москве
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