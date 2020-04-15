Стало известно об опасности бессимптомного течения COVID-19

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Стало известно, какую опасность несет в себе бессимптомное течение заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.

По словам специалиста, отсутствие симптомов заболевания не исключает возможности тяжелых осложнений.

"Сценарии могут быть разные, возможно, что сначала нет никаких проявлений коронавируса, а потом появляются осложнения", – передает РИА Новости слова Авдеева.

Специалист подчеркнул, что самое основное осложнение коронавирусной инфекции – это острая дыхательная недостаточность. В большинстве таких случаев заболевшему необходимо подключение к кислороду или аппарату ИВЛ.

При этом эксперт отметил, что о частоте таких прецедентов говорить пока рано. На данном этапе точно установлен лишь факт возможности бессимптомного течения заболевания.

По мнению Авдеева, на сегодняшний день более 50 процентов инфицированных могут не ощущать симптомы COVID-19.

"Например, на судне Dimond Princess бессимптомное течение коронавируса было у 73 процентов инфицированных, это подтвержденный факт", – привел пример Авдеев.

Средняя продолжительность бессимптомного заболевания – от одной недели до двух. Поэтому человек, контактировавший с другим заболевшим, обязан две недели соблюдать самоизоляцию. После этого периода вирус уже не попадет в окружающую среду, что полностью исключит возможность заражения других людей.

Ранее была названа доля бессимптомных пациентов с коронавирусом в РФ. Статистику привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В МЧС сообщили важные правила самоизоляции. В частности, в ведомстве посоветовали полностью исключить выход на улицу в период пандемии.