В МЧС сообщили важные правила самоизоляции

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В МЧС рассказали, какие правила важно соблюдать во время самоизоляции.

Как передает РИА Новости, в ведомстве напоминают о необходимости проведения влажной уборки помещений с использованием моющих средств. При этом дом стоит регулярно проветривать.

Рекомендуется полностью исключить выход на улицу. Кроме того, не следует напрямую контактировать с курьерами, осуществляющими доставку продуктов и других товаров.

В МЧС дополнили, что покупки безопаснее всего оплачивать при помощи электронного кошелька, мобильных приложений или портала госуслуг.

Ранее психолог рассказал, как пережить пик эмоциональной усталости от самоизоляции. По мнению специалиста, самые депрессивные состояния могут прийтись на середину апреля.