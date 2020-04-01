Названа доля тяжелых и бессимптомных пациентов с коронавирусом в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чуть больше 20% пациентов с коронавирусом в России не имеют симптомов, у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или среднетяжелое течение заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, для всех больных есть койки и специализированная помощь, которая сейчас оказывается.

Попова также считает, что количество нерабочих дней в России должно быть продлено, поскольку инкубационный период для вируса составляет 14 дней и период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням или больше.

Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, взрывного роста числа зараженных COVID-19 в России нет.

За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране сейчас зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.