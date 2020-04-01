Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01 апреля, 21:44

Названа доля тяжелых и бессимптомных пациентов с коронавирусом в РФ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чуть больше 20% пациентов с коронавирусом в России не имеют симптомов, у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или среднетяжелое течение заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, для всех больных есть койки и специализированная помощь, которая сейчас оказывается.

Попова также считает, что количество нерабочих дней в России должно быть продлено, поскольку инкубационный период для вируса составляет 14 дней и период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням или больше.

Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, взрывного роста числа зараженных COVID-19 в России нет.

За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране сейчас зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать