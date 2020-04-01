Взрывного роста числа зараженных коронавирусом в РФ нет – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Взрывного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в РФ не наблюдается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
"Российская Федерация сегодня взрывного роста не имеет, мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста, на 1,2, и для этого предпринимается целый ряд мер", – объяснила Попова.
При этом она уточнила, что 85 субъектов страны сейчас в разной стадии развития эпидемиологической ситуации.
Также в Роспотребнадзоре обратили внимание, что установившаяся динамика по количеству зараженных связана со своевременными мерами России.
25 марта в ходе телевизионного обращения к россиянам Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Президент РФ такое решение принял в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции.
В течение последних суток в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране сейчас зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.
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