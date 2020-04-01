Попова заявила о необходимости продления нерабочих дней в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество нерабочих дней в России должно быть продлено, сообщает Агентство "Москва".
По ее словам, инкубационный период для вируса составляет 14 дней и период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но в разных ситуациях этих дней должно быть больше.
Попова отметила, что результаты от таких мер уже наблюдаются, но очевидным результат будет позже, когда пройдет больше времени от разрыва цепочек передачи коронавируса.
Также глава Роспотребнадзора сообщила, что чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов. Только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или среднетяжелое течение заболевания.
"Для всех есть койки, для всех есть специализированная помощь, и она оказывается", – подчеркнула Попова.
Вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что российские регионы расширяют меры по режиму социального дистанцирования с учетом ситуации на их территории.
По ее словам, первые три нерабочих дня продемонстрировали, что меры социального дистанцирования должны быть продлены. Кроме того, Голикова призвала местные власти искать "компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона".
Она также напомнила, что пока в десяти регионах страны случаи новой коронавирусной инфекции не зарегистрированы, однако ежедневно число регионов, вовлеченных в заболеваемость, растет приблизительно на два.
За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране сейчас зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.
Ранее Попова сообщила, что взрывного роста числа зараженных COVID-19 нет.
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