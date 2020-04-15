Матвиенко рассказала о своей самоизоляции

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, как она проводит время на самоизоляции. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".
По словам Матвиенко, свое свободное время она посвящает детям, а также занятиям по английскому языку. Пр этом в качестве профилактики коронавирусной инфекции председатель Совфеда рекомендует всем продолжать вести здоровый образ жизни.
"Для меня это ежедневная утренняя зарядка, контрастный душ. Для укрепления иммунитета пью сбор из северных трав, дикоросов – и вкусно, и очень полезно", – поделилась Матвиенко.
Она также подчеркнула, что в борьбе с пандемией поможет солидарность и дисциплина каждого россиянина.
По словам Матвиенко, она старается максимально соблюдать все рекомендации врачей, а также введенные ограничения. При этом иногда ей все же приходиться ездить на работу.
"Конечно, все, что возможно, перевела в режим видеоконференций, удаленного общения", – отметила Матвиенко.
Председатель Совфеда подчеркнула, что общается с родными также по видеосвязи.
Ранее Матвиенко предложила позволить чиновникам совмещать стационарную и дистанционную работу. По мнению спикера Совфеда, законодательство следует соответствующим образом доработать.
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