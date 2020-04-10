Матвиенко предложила позволить чиновникам совмещать стационарную и дистанционную работу

16:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала разрешить госслужащим совмещать стационарную и дистанционную работу. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Наше законодательство не позволяет сочетать сотруднику стационарную работу и дистанционную. Считаю, это положение надо исправлять, в том числе и применительно к государственной службе", – заявила сенатор.
Матвиенко подчеркнула, что удаленная работа в РФ активно развивается и соответствующее понятие с 2013 года включено в Трудовой кодекс. Свое предложение она считает важным для оценки деятельности работника по эффективности, а не числу проведенных на работе часов.
Спикер Совфеда призвала оценить возможность корректировки положений, касающихся отношений работодателя и работника, и избежать возврата к системе жестких положений и предписаний.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов призвал отдать часть автопарка региональных правительств и администраций под нужды медицинских работников. Данную меру предлагают установить на время борьбы с COVID-19.
В России заражение коронавирусом за последние сутки выявили у 1786 человек. В Москве обнаружили 1124 новых случая инфицирования. Из них 43 процента заболевших составили москвичи в возрасте от 18 до 45 лет. Всего же на территории РФ зарегистрировали уже 11 тысяч 917 пациентов с COVID-19.
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