В Госдуме призвали отдать автомобили чиновников под нужды медиков

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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР) призвал отдать часть автопарка региональных правительств и администраций под нужды медицинских работников на время борьбы с коронавирусом, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, так поступили в Белгородской области, и это, на его взгляд, положительный опыт.

"Естественно, все те, кто могут себе позволить – я имею в виду различные органы исполнительной власти – дать свой автопарк, какие-то еще ресурсы, должны, безусловно, это использовать. Я считаю, что опыт Белгородской области в этом плане только положительный", – подчеркнул Старовойтов.

Он заметил, что из-за того, что госслужащие перешли на удаленную работу, автопарк правительства администраций сейчас используется не в полной мере.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.