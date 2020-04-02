В Госдуме призвали отдать автомобили чиновников под нужды медиков

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР) призвал отдать часть автопарка региональных правительств и администраций под нужды медицинских работников на время борьбы с коронавирусом, сообщает Агентство "Москва".
По его словам, так поступили в Белгородской области, и это, на его взгляд, положительный опыт.
"Естественно, все те, кто могут себе позволить – я имею в виду различные органы исполнительной власти – дать свой автопарк, какие-то еще ресурсы, должны, безусловно, это использовать. Я считаю, что опыт Белгородской области в этом плане только положительный", – подчеркнул Старовойтов.
Он заметил, что из-за того, что госслужащие перешли на удаленную работу, автопарк правительства администраций сейчас используется не в полной мере.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.
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