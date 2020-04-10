СФ создаст рабочую группу по изменению законодательства в условиях пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации создаст рабочую группу по изменению законодательства в условиях пандемии коронавируса. Об этом в своем блоге на сайте парламента написала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Полагаю, в ближайшее время мы создадим в Совете Федерации рабочую группу, которая проведет ревизию нашего законодательства с учетом испытаний в нынешних форс-мажорных условиях и подготовит предложения по его совершенствованию. Сенаторам дано поручение мониторить, оценивать, анализировать то, как регионы проходят через режим ограничительных мер, "удаленку", цифровизацию общения с государством и так далее", – объяснила она.
Матвиенко добавила, что, по мнению экспертов, часть "коронавирусного" уклада жизни обязательно оставят в будущем – в более мягком виде, поскольку это окажется более удобным. Некоторые области потребуют серьезных законодательных изменений, а местами – полной трансформации подходов депутатов и сенаторов, подчеркнула она.
"Время диктует совершенно другой ритм работы. Идет становление качественно новой, цифровой цивилизации", – считает спикер Совфеда.
Она добавила, что в самостоятельную жизнь вступает как минимум второе поколение людей, родившихся, получивших образование, сложившихся как личности и граждане в этих условиях. У них – иная ментальность, иное видение изменений, объяснила Матвиенко.
"На первом месте для них ценности индивидуальной свободы, интеллектуального и делового творчества, возможность самореализации в самых различных областях", – отметила политик.
Она обратила внимание, что пандемия коронавируса дала импульс движению к формированию системы школьного и вузовского образования, сочетающего и традиционные, и дистанционные технологии обучения. По утверждению спикера Совфеда, будущее за такой системой, которая требует более точного законодательного оформления в скором времени.
"Настоящей победой станет не просто преодоление коронавируса. Нам нужно взглянуть дальше – осознать и принять необходимые и назревшие изменения, выучить новые уроки, которые преподнесла нам жизнь. И мы это сделаем", – заключила Матвиенко.
В 57 регионах России зарегистрировано 1786 новых случаев коронавируса. Больше всего новых пациентов приходится на Москву – 1124 человека. В Московской области за последние сутки заболели 182 человека.
Общее число зараженных – 11 917 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
По прогнозам экспертов, в Москве пик заболеваемости еще не достигнут. Это значит, что заболевших и госпитализированных будет больше.
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