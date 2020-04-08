Как изменились привычки работающих москвичей на фоне пандемии коронавируса

После введения в Москве режима всеобщей изоляции город практически опустел. На работу продолжают ездить только сотрудники экстренных служб, врачи, банковские служащие и некоторые другие специалисты. При этом многим из них пришлось поменять свои привычки. Рассказываем, как москвичи приспосабливаются к новым реалиям.



Вызывать лифт ключом

Фото: соцсети

Врач-бактериолог Александра как медик еще до пандемии коронавируса достаточно часто мыла руки. Однако в нынешних условиях, по ее словам, ради собственной безопасности приходится принимать дополнительные меры предосторожности.





Александра врач-бактериолог Маски мы меняем на работе каждые два часа, перчатки – по требованию. Из новых привычек – при выходе на улицу вместо парфюма наношу эфирное масло – спрей в сезон простуд. Муж приобрел респиратор недавно.

Кроме того, Александра не нажимает рукой на кнопку вызова лифта. Она это делает при помощи ключа. Признается, что практикует такой способ уже давно. Вместе с тем из-за некоторых изменений в работе общественного транспорта она для подстраховки стала выходить из дома раньше, чтобы не опаздывать на работу.

"Вообще я ко всему происходящему отношусь спокойно. Повышенная брезгливость не появилась", – признается Александра.



"В кармане ношу антисептик"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Соблюдают дополнительные меры предосторожности и работники ГИБДД. Так, старший инспектор дорожно-патрульной службы (ДПС) Юго-Восточного округа столицы Павел меняет маски и перчатки не меньше четырех раз за 12-часовую смену.

"Маской и перчатками, пока еду до службы, не пользуюсь, так как людей в пять часов утра просто нет. Но антисептик в кармане ношу. Двери, кнопки лифта, пара брызг антисептика – и душа спокойна", – отметил собеседник Москвы 24.





Павел старший инспектор ДПС ЮВАО Москвы Антисептики у меня были закуплены еще в январе, обычно я покупаю для работы ящик, хватает его от трех до пяти месяцев. В домашних условиях все равно не изготовить профессиональный медицинский антисептик.

Кроме того, Павел отмечает, что и раньше часто мыл руки, а в служебной машине у него всегда есть "куча спиртовых салфеток", которыми он протирает руки, ручки, сиденья.

"За 12 лет работы я привык, что люди есть разные, водители не всегда чистоплотные. И я уже много лет как приспособился к своему набору безопасности", – подчеркнул он.



"Порой в метро садиться не хочется"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

А вот сотрудница МЧС София признается, что именно на фоне распространения COVID-19 стала особенно брезгливой. Более того, с опаской начала относиться к поездкам на общественном транспорте из-за попутчиков, которые потенциально могут быть переносчиками инфекции.





София сотрудница МЧС Порой садиться в метро не хочется. На личном автомобиле не езжу, так как нет сейчас возможности.

"Новые привычки – одноразовые латексные виниловые перчатки, обязательно респиратор с высокой степенью защиты, антисептик для рук в сумочке. Хотя он у меня всегда с собой был, просто сейчас чаще пользуюсь. Маска – респиратор восьмичасового действия. На работе не приходится ее носить, только на улице и в общественном транспорте", – рассказала она Москве 24.



"Здороваемся локтями"

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Сотрудник крупного столичного банка Роман трепетно относится к гигиене еще с детства: часто моет руки, старается не трогать ручки дверей и обрабатывает свои руки антисептиком. При этом в условиях пандемии молодой человек не носит медицинскую маску, так как считает, что она по сравнению с респиратором ни от чего не защищает.

По его словам, из-за коронавируса многое поменялось в работе. В офисе, куда он ездит по будням, установили устройства с антисептиками, привозят салфетки, маски, определенные средства защиты.

"С некоторыми из коллег по-другому стали здороваться, конечно, по их инициативе. Кто-то избегает рукопожатий, кто-то здоровается локтями, кто-то – кулаками. Иногда таким образом можно избежать коммуникации с теми, с кем особенно ее и не хотел. Удобно прикрываться коронавирусом", – шутит Роман.

Также, по словам москвича, питаться на работе стало проблематично, поскольку закрыты все кафе вокруг, а собственной столовой у них нет. Поэтому он и его коллеги пользуются доставкой или ходят в супермаркеты, чтобы купить там готовые блюда.

Кроме того, как отметил собеседник Москвы 24, в текущей ситуации клиенты банка часто стали отказываться от личных встреч для открытия счетов.





Роман сотрудник крупного банка Поскольку я работаю с физлицами и юрлицами, то стало тяжелее, потому что многие клиенты подвержены панике и не готовы ни встречаться, ни общаться.

На работу Роман добирается сейчас только на машине, но не из-за страха перед общественным транспортом, а потому, что дороги практически пустые.

"Каршерингом не пользуюсь, но, если понадобится, без проблем могу взять. Им активно пользуется мой друг. У него уходят пять минут на осмотр машины, для того, чтобы протереть все кнопки, он носит с собой спиртовую смесь и протирает руль, ручки, зеркала", – объяснил молодой человек.



"Дополнительные два часа для сна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начальник одного из отделов в Ростесте Екатерина также продолжает ездить на работу. Из-за пандемии коронавируса она добирается туда на машине. И если раньше дорога занимала порядка 50 минут, то сейчас – всего 15.

"Это самый главный плюс, потому что у меня появились дополнительные два часа в день для сна. На работе начала протирать стол антисептиком утром, когда только прихожу, перед обедом. Кушаю за столом пока что, поэтому дополнительно все протираю. Также маску надеваю, когда иду в магазин", – пояснила она Москве 24.

Для Екатерины больше всего изменений наступило в социальном плане. Раньше она после работы могла поехать в спортзал, встретиться с друзьями или просто пройтись по улице. Таким образом москвичка снимала стресс. В нынешних условиях ей удалось выстроить новый ежедневный распорядок, который она старается соблюдать.

"Я график практически по часам расписала. Может, и не соблюдаю его полностью, но хотя бы понимаю, что мне делать дальше: убираться на балконе или пить вино", – заключила Екатерина.



Защитит ли это от коронавируса?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил Москве 24, что новые привычки москвичей, которые продолжают ездить на работу, достаточно эффективно должны обезопасить их от заражения.

"Если мы говорим про воздушно-капельный путь передачи инфекции, то тут больше всего помогают маски. Когда мы говорим об обработке рук антисептиками и про мытье их с мылом, плюс про обеззараживание гаджетов, планшетов и различных поверхностей, к которым мы прикасаемся, здесь то же самое: мы предотвращаем попадание вируса с рук на лицо, на кожу, на слизистые оболочки, ведь это неизбежно происходит даже у самых гигиеничных людей", – подчеркнул специалист.



Георгий Викулов директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Если мы дотрагиваемся чистыми руками, то это одна история. Если мы не задумываясь дотрагиваемся грязными, то можем сами себя подвергать заражению. Поэтому мыть руки после посещения магазина, аптеки, после того, как побывали на улице, перед приемом пищи – обязательно.

По поводу привычки нажимать ключами на кнопки лифта Викулов добавил, что в этом случае главное – минимизировать или полностью исключить контакт с поверхностью во внешней среде.

"Вирусы не насекомые, они не переползают и не перепрыгивают. Если мы одноразовой салфеткой нажимаем на кнопки, фантиком или чеком, который нам не нужен, мы потом его выкинем. Это безопасно", – заключил собеседник Москвы 24.





В России за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 1 175 пациентов. По состоянию на 8 апреля всего в стране было зарегистрировано 8 672 случая заражения COVID-19. 580 человек вылечились, 63 умерли.

Анатолий Федотов, Мария Ефимова, Илона Соболева