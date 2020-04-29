Росстат опубликовал данные по смертности от новообразований

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295,5 тысячи россиян умерли в 2019 году в связи с возникновением доброкачественных и злокачественных новообразований, передает RT со ссылкой на данные Росстата.

Данный показатель превысил цифры 2018 года на 6,7 тысячи человек. Согласно информации Росстата, наибольшее число умерших в результате новообразований зафиксировали в Москве (27,1 тысячи человек).

Кроме того, в числе городов, в которых наблюдалась самая высокая смертность от подобного недуга, оказались Санкт-Петербург (13,7 тысячи), Московская область (13,4 тысячи), Краснодарский край (10,3 тысячи) и Свердловская область (10,2 тысячи).

Самые низкие показатели смертности в результате новообразований наблюдалась в Ненецком автономном округе (66), Чукотке (67) и Ингушетии (249).

Кроме того, в Росстате подсчитали, в каких субъектах прирост умерших наиболее высокий по сравнению с показателями 2018 года. В числе таких регионов оказались Нижегородская область (+856), Красноярский край (+634) и Санкт-Петербург (+624).

В феврале прошла акция по бесплатному онкоскринингу, которая была приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака. Так, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 11 февраля сообщила, что более 11 тысяч человек прошло обследование на предмет обнаружения онкологического заболевания.