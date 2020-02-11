Более 11 тыс москвичей прошли обследование в рамках акции по бесплатному онкоскринингу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 11 тысяч горожан обследовалось на шесть наиболее распространенных видов онкологических заболеваний за первые два дня работы акции по бесплатному онкоскринингу, которая приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

"Раннее выявление онкологического заболевания является залогом наиболее эффективного лечения и полного выздоровления пациента. Для удобства москвичей мы приняли решение провести акцию по скринингу шести наиболее распространенных онкологических заболеваний в выходные дни. За прошедшие субботу и воскресенье онкоскринг в медицинских организациях прошли 11,6 тысячи человек: около 8 тысяч женщин и 3 тысячи мужчин. По предварительным итогам диагностики более 100 человек с подозрением на онкозаболевание были направлены на дополнительные обследования", – сказала Ракова.

Заммэра отметила, что в прошлом году в аналогичной акции за весь месяц поучаствовали 18 тысяч человек.

Ракова добавила, что 15, 16 и 29 февраля акция продолжится. Принять участие могут горожане, которые прикреплены к поликлиникам столицы и имеют полис ОМС.

Бесплатную диагностику проводят по шести видам самых распространенных онкологических заболеваний.

Москвичи смогут обследоваться на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также рака толстого кишечника.

Пройти обследование на наличие рака кожи можно будет в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения и его 15 филиалах.

В прошлом году консультации проводили более 300 онкологов, колопроктологов, эндокринологов, онкологов-маммологов, онкогинекологов, онкоурологов и других специалистов. В результате обследований у 3,6% пациентов выявили подозрения на раковое заболевание. Всех их направили на дополнительные обследования.

У 15% нашли узловые доброкачественные заболевания, у 12% – другие патологии. У 60% пациентов патологии не выявлены. Самым популярным исследованием стала маммография, ее прошло более трех тысяч женщин. На втором месте по востребованности – флюорография легких, ее сделало свыше 2,5 тысячи человек. На третьем месте стоит цитологический анализ шейки матки. Его сделали 2,3 тысячи пациенток.