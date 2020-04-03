В столичном Оперштабе рассказали о лечении онкобольных в условиях пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказал о порядке взаимодействия медицинских учреждений с пациентами с онкозаболеваниями в условиях введенного режима самоизоляции.

В частности, в ведомстве уточнили, что люди, страдающие от онкологии, продолжат получать медицинскую помощь в полном объеме. В то же время онкобольным III группы, которые не имеют признаков прогрессирования болезни, отложили сроки их контрольных осмотров в связи с пандемией коронавируса. Если же речь идет о консультации по уточнению тактики лечения, то в таком случае переносить визит к специалисту ведомство не рекомендует.

Оперштаб рассказал, что все медицинские учреждения, специализирующиеся на онкологических заболеваниях, работают в плановом режиме. Кроме того, в случае обнаружения прогрессирования болезни диагностика будет проведена в назначенный срок. В плановом порядке проводится лучевая терапия и операции для больных онкологией.

В Оперштабе пояснили и вопрос получения курса лечения для онкобольных. В частности, те, кому необходимо принимать специальные препараты, смогут получить рецепт на срок до 180 дней.

В Оперштабе напомнили, что при посещении специалиста пациента может сопровождать только один человек. Ведомство сообщает, что в случае возникновения вопросов по поводу оказания помощи больным москвичи могут позвонить по номеру телефона: +7 (499) 251-83-00.

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Кроме того, в столице ввели систему штрафов за нарушение режима самоизоляции, который предписывает взыскивать с нарушителей сумму в размере 4 тысяч рублей за первый случай и 5 тысяч – за повторный. В то же время Собянин отложил введение пропускного режима в столице.

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