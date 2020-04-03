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Москва 24

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Общество

13:21

Онлайн-магазины пожаловались на трудности при доставке заказов

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компании интернет-торговли обнаружили ограничения в работе курьеров и доставки заказов в ряде регионов.

На функционирование сервисов повлияло отсутствие единых правил регулирования на фоне режима повышенной готовности, передает ТАСС заявление главы Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова.

Кроме того, в АКИТ обратили внимание на ситуацию вокруг коронавируса.

"Различное правоприменение, различные трактовки привели к тому, что у нас останавливается логистика. Из-за разночтений на местах возникают вопросы, приходится объяснять каждому, почему тебе не запрещено въезжать, торговать", – отмечает Соколов.

В связи с чем, по его словам, прерывается работа, так как останавливают курьерские машины, доставку. Не удается в сроки доставлять заказы.

Как подчеркнул глава АКИТ, регионы по-своему интерпретируют постановление российского правительства от 27 марта, согласно которому разрешается интернет-торговля.

Ранее стало известно, что в Москве вырос спрос на услуги курьеров.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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