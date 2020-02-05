Врачи рассказали, на каких стадиях в России чаще выявляют рак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2019 году онкологические заболевания на ранних стадиях (первой и второй) в России находили в 56,4% случаев, рассказала News.ru директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Марина Секачева.

По ее словам, еще 23,3% злокачественных новообразований диагностировали на третьей стадии. На самой запущенной, четвертой стадии, когда наблюдались уже отдаленные метастазы, рак обнаруживали в 20,3% случаях.

В структуре смертности наибольший вес составляют опухоли легких, желудка, ободочной и прямой кишки и молочной железы. Секачева отметила, что первоочередной задачей является ранняя постановка диагноза онкозаболевания.

Она напомнила, что в Сеченовском университете разработана математическая модель раннего выявления рака на основании комплексной оценки совокупности опухолевых и неопухолевых маркеров.

Главный онколог РФ Андрей Каприн уточнил, что чаще всего на ранних стадиях в России диагностируются рак молочной железы, колоректальный рак и опухоли шейки матки.

Он также отметил, что к 2024 году до 65% всех злокачественных новообразований должны диагностироваться на ранних стадиях. Для этого должны полноценно заработать программы скрининга во всех регионах.

Карпин напомнил о важности профилактических обследований на регулярной основе, поскольку на ранних стадиях злокачественные новообразования могут никак себя не проявлять.

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний. Горожане смогут принять участие в обследовании на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также рака толстого кишечника.