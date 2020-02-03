Онколог рассказал, как обезопасить себя от рака полости рта

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Онколог и доктор медицинских наук Михаил Бяхов рассказал Москве 24, как обезопасить себя от развития рака ротовой полости. Ранее директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета назвала зубные коронки возможной причиной возникновения онкологии.

По словам онколога, сейчас мало кто ставит металлические протезы и коронки, так как большей популярностью пользуется керамика. "При протезах и коронках из разных металлов, даже если облизать ложку, может ударить за счет образования гальванических токов", – пояснил Бяхов.

При этом к раковой опухоли могут привести три фактора: алкоголь, курение и несанированная полость рта, то есть гнилые зубы.

"Также есть фоновые заболевания, такие как лейкоплакия, дисплазия и прочие, где идут изменения слизистой полости рта. Плюс алкоголь, курение и несанированная полость рта приводят к развитию рака. Не у всех, но с большой долей вероятности", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

При этом злокачественные новообразования возникают не на пустом месте, а вследствие небольших травм полости рта.

"До того как вырастить рак, человек долгое время болеет хроническим заболеванием полости рта. Это следствие трансформации клеток, а это уже болезнь. Это и воспаления, и боли, и дискомфорт, и так далее", – отметил специалист.



Михаил Бяхов онколог Если есть кариозные и развалившиеся зубы, которые все время травмируют язык и рот, то на фоне травмы может возникнуть рак. Поэтому нужно ходить к стоматологу, следить за зубами, пить хороший алкоголь, чтобы не раздражать слизистую полости рта, и хорошо закусывать.

Ранее директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева сообщила, что зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут стать причиной злокачественного новообразования во рту человека. По ее словам, опасность представляют сломанные зубы, которые царапают и травмируют слизистую оболочку рта, а также коронки из разнородных металлов, между которыми протекает электрический ток.

Раны в полости рта могут провоцировать возникновение округлых или линейных образований на слизистой оболочке рта. Именно они впоследствии могут преобразоваться в злокачественные ткани. Для качественной диагностики врач порекомендовала проверяться у стоматолога примерно раз в полгода, если нет текущих жалоб.

Также ученые выяснили, что отказ от сигарет помогает даже в борьбе с раком. Авторы исследования объяснили, что после отказа от сигарет уничтоженные вредной привычкой клетки начинают расти и размножаться. Это позволяет восстановить недостающие у заядлых курильщиков 4-10% клеток.

В исследовании использовались ткани 16 человек – курящих, некурящих и бросивших курить. 96% клеток в легких курильщиков имели генетические мутации, которых не наблюдалось у некурящих. 25% клеток имели по крайней мере одну мутацию, связанную с раком. При этом у бросивших курить наблюдалось в 4 раза больше здоровых клеток в дыхательных путях, чем у людей, продолжавших курить.